Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 13: Querschnittsgelähmte Teenagerin vermisst
Ein querschnittsgelähmtes 17-jähriges Mädchen ist nach einer Partynacht nicht nach Hause gekommen. Zuvor hat sie mit einem Unbekannten gechattet, der sich als vorbestrafter Sexualstraftäter herausstellt. Können die Spezis eine Tragödie verhindern? - Ein Mann wird mit pinkfarbenem Lack besudelt und mit Nägeln im Gesicht eingeliefert. - Hat Leon wirklich die Freundin seines Bruders in der Dusche angegriffen und niedergeschlagen, wie sie behauptet?
