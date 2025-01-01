Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Querschnittsgelähmte Teenagerin vermisst

SAT.1Staffel 10Folge 13
Querschnittsgelähmte Teenagerin vermisst

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 13: Querschnittsgelähmte Teenagerin vermisst

45 Min.Ab 12

Ein querschnittsgelähmtes 17-jähriges Mädchen ist nach einer Partynacht nicht nach Hause gekommen. Zuvor hat sie mit einem Unbekannten gechattet, der sich als vorbestrafter Sexualstraftäter herausstellt. Können die Spezis eine Tragödie verhindern? - Ein Mann wird mit pinkfarbenem Lack besudelt und mit Nägeln im Gesicht eingeliefert. - Hat Leon wirklich die Freundin seines Bruders in der Dusche angegriffen und niedergeschlagen, wie sie behauptet?

