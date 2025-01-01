Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 18: Verliebt, verlobt, verletzt
45 Min.Ab 12
Nach seinem Junggesellenabschied wird Bräutigam Tobias auf dem Bauernhof seiner Verlobten von einem Traktor angefahren. Ein Unfall oder ein Angriff? - Eine seit einem Jahr vermisste 17-Jährige wird mit starken Bauchkrämpfen in die Notaufnahme gebracht. Nach wie vor will sie ihre Eltern nicht sehen. Was steckt dahinter? - Eine verletzte 72-Jährige im Bademantel wird am Rastplatz gefunden und verweigert jede Aussage. Die Spezialisten kommen ihrem Geheimnis auf die Spur.
