Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 14: Eine ganz heiße Kiste
44 Min.Ab 12
Mit Hilfe der Spezialisten sucht eine verzweifelte Mutter ihren vermissten Sohn - die Spur führt zum Wohnwagen einer Prostituierten, der ganz plötzlich in Flammen aufgeht. - Eine mysteriöse, in weiß gekleidete Patientin fängt plötzlich an, während ihrer Behandlung zu halluzinieren, dann taucht eine zweite Weißgekleidete auf! - Eine Familie steht in Verdacht, Handel mit illegalen Feuerwerkskörpern zu betreiben. Doch der Zoll kann die Ware nicht finden ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick