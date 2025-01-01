Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Eine ganz heiße Kiste

SAT.1Staffel 10Folge 14
Folge 14: Eine ganz heiße Kiste

44 Min.Ab 12

Mit Hilfe der Spezialisten sucht eine verzweifelte Mutter ihren vermissten Sohn - die Spur führt zum Wohnwagen einer Prostituierten, der ganz plötzlich in Flammen aufgeht. - Eine mysteriöse, in weiß gekleidete Patientin fängt plötzlich an, während ihrer Behandlung zu halluzinieren, dann taucht eine zweite Weißgekleidete auf! - Eine Familie steht in Verdacht, Handel mit illegalen Feuerwerkskörpern zu betreiben. Doch der Zoll kann die Ware nicht finden ...

