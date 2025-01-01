Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 6
44 Min.Ab 12

Schwere Fußverletzung durch Rasenmäher-Roboter! War es nur ein Unfall oder die dramatische Eskalation eines andauernden Nachbarschaftsstreits? - Ein junger Mann wird blutend und bewusstlos vor der Notaufnahme abgelegt. Doch wer hat ihn so zugerichtet und warum? - Notruf von einer Smartwatch: Ein Mann ist gestürzt! Was ist bei dem gemeinsamen Kanu-Ausflug mit seinem zukünftigen Stiefsohn passiert?

SAT.1
