Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 8: Doppelt hält nicht besser
45 Min.Ab 12
Ein achtjähriges Mädchen alarmiert die Polizei, weil ihre Mutter auf dem Hausboot niedergeschlagen wurde. Als die Beamten eintreffen, ist das Kind verschwunden. Für die Spezialisten drängt die Zeit. - Eine Frau wird von ihrer besten Freundin mit Bauchkrämpfen und Übelkeit in die Notaufnahme gebracht. Sie behauptet, sie sei bei ihrem kranken Vater gewesen, um ihn zu pflegen. Dies stellt sich als Lüge heraus. Was hat die zweifache Mutter zu verbergen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick