Auf Streife - Die Spezialisten

Kein Crash mit Ansage

SAT.1Staffel 10Folge 3
Kein Crash mit Ansage

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 3: Kein Crash mit Ansage

45 Min.Ab 12

Die Sanitäter werden auf der Autobahn Zeuge, wie ein Fahrzeug ein anderes rammt und von der Fahrbahn abdrängt. Das sieht sehr nach Absicht aus ... - Eine Patchwork-Familie gerät in den Fokus der Zollbeamten: Einer von ihnen vertreibt gefälschte Markenhandtaschen, doch wer? - Ein Mädchen ist in seinem Kinderzimmer zusammengebrochen und hat sich übergeben. Was hat zum Zusammenbruch geführt und was verheimlicht die 14-Jährige ihrer Mutter?

SAT.1
