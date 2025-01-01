Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 12: Vorsicht, lang und giftig
45 Min.Ab 6
Eine Mutter entdeckt in der Wohnung ihres Sohnes die bewusstlose Tochter des Vermieters. Was hat er mit dem Mädchen angestellt und wieso ist er einfach verschwunden? - Es besteht der dringende Tatverdacht, dass in der Druckerei eines Familienvaters Falschgeld gedruckt wird. Und es gibt Verletzte ... Dann stellt sich heraus, dass die Tochter des Druckerei-Besitzers als Geisel genommen wurde. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
