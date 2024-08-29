Mysteriöser Überfall bei WanderausflugJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 17: Mysteriöser Überfall bei Wanderausflug
45 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12
Ein Paar wird überfallen. Am Tatort findet die Polizei einen blutigen Hut und ein Foto der verletzten Frau. Haben die Täter ihr aufgelauert? - Eine Frau stürzt von einem Heuboden und verletzt sich. Hat sie Warnhinweise ignoriert, um ihren Freund dazu zu bringen, mit ihr den elterlichen Bauernhof zu verlassen? - Eine Mutter bangt um ihre 17-jährige Tochter. Sie wurde auf dem Schrottplatz ihres Bruders eingesperrt, ihre Luft wird knapp und eine Schrottpresse bedroht ihr Leben.
