Auf Streife - Die Spezialisten

Unmoralisches Angebot

SAT.1Staffel 10Folge 15
45 Min.Ab 12

Ein Mann stößt in seinem Haus auf seine im Bett gefesselte Frau und einen flüchtenden Eindringling. Die Sachlage scheint eindeutig, doch dann kommt es zu einer Wendung. - Eine Fitness-Influencerin kommt nach einem Sturz in die Klinik. Ihre Krankheitssymptome sind rätselhaft. - Eine Lkw-Fahrerin wurde mit Gas betäubt und ausgeraubt. Ein Sexualdelikt ist nicht auszuschließen. Die Spezis müssen ermitteln, ob ein zufälliger Raub oder ein persönliches Motiv hinter der Tat steckt.

