Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 15: Unmoralisches Angebot
45 Min.Ab 12
Ein Mann stößt in seinem Haus auf seine im Bett gefesselte Frau und einen flüchtenden Eindringling. Die Sachlage scheint eindeutig, doch dann kommt es zu einer Wendung. - Eine Fitness-Influencerin kommt nach einem Sturz in die Klinik. Ihre Krankheitssymptome sind rätselhaft. - Eine Lkw-Fahrerin wurde mit Gas betäubt und ausgeraubt. Ein Sexualdelikt ist nicht auszuschließen. Die Spezis müssen ermitteln, ob ein zufälliger Raub oder ein persönliches Motiv hinter der Tat steckt.
