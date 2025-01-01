Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Hochzeit mit Schaum vorm Mund

SAT.1Staffel 10Folge 21
Hochzeit mit Schaum vorm Mund

Folge 21: Hochzeit mit Schaum vorm Mund

45 Min.Ab 12

Bernhard bricht am Steuer seines Pkws bei voller Fahrt zusammen, sein vorbestrafter Beifahrer gerät in Verdacht, dafür verantwortlich zu sein. - Metzgergeselle Pjotr hat sich angeblich an der Knochensäge verletzt, doch für den Arzt sieht die Wunde nach einer Stichverletzung und nicht nach einem Arbeitsunfall aus. Was verschweigt er? - Eine verletzte 72-Jährige im Bademantel wird am Rastplatz gefunden und verweigert jede Aussage. Die Spezis kommen ihrem Geheimnis auf die Spur.

