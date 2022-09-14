Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 29: Domina Day
44 Min.Folge vom 14.09.2022Ab 12
Dieser Hilferuf führt die Spezialisten zu einer Domina: Sie werden nicht nur mit einem Mann in einer misslichen Lage konfrontiert. - Bei einem Unfall im Chemieunterricht hat sich eine Schülerin schwere Verätzungen zugezogen. Hat wirklich ihr Lehrer den Versuch sabotiert, um sie loszuwerden? - Ein Motorradfahrer schlägt auf ein Auto ein - darin ein bewusstloser Fahrer, den seine schwangere Frau zuhause vermutete. Was treibt den werdenden Vater seit Monaten nachts nach draußen?
