Auf Streife - Die Spezialisten

Schattenkind

SAT.1Staffel 10Folge 30
Schattenkind

Folge 30: Schattenkind

44 Min.Ab 12

Ein Teenager mit Down-Syndrom steckt in der Weiche eines Bahngleises fest, doch niemand weiß genau wo. Ein Wettlauf gegen die Zeit für die Spezialisten! - Nach dem Absturz von zwei Dachdeckern, muss eine Frau fürchten: Hat ihr eigener Ehemann ihren Bruder gestoßen? - Gisela hat Tochter Sabine seit langer Zeit nicht ins Haus gelassen. Als sie auch nicht mehr erreichbar ist, entdeckt Sabine den Grund: Die Mutter ist ein Messie! Doch was ist mit ihr passiert und wo ist der Vater?

