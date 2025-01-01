Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 55: Alles kann nix muss
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau sucht ihre Freundin und landet auf einer Fetischparty. Doch damit nicht genug: Die Partygäste wirken seltsam lethargisch. Was geht hier vor? - Eine Mutter kommt nach Hause und es herrscht Chaos. Ihre Söhne sind an den Händen zusammengeklebt und ihr Freund ist verschwunden. Warum sagen die Jungs nicht, wo er steckt?
