Sony PicturesStaffel 1Folge 1
25 Min.

Nach einer Reise in den Weltraum landet Tonys Raumkapsel im Pazifik. Auf einem kleinen Eiland befreit er eine bezaubernde Blondine namens Jeannie aus ihrer Flasche. Sie teilt ihm mit, dass sie nun seine ergebene Sklavin ist. Tony ist besorgt - schließlich ist er mit Melissa verlobt, der Tochter seines vorgesetzten Generals. Er versucht, die zauberhafte Jeannie auf der Insel zurückzulassen, doch die ist schlauer. Von nun an wird sie Tonys Leben gründlich auf den Kopf stellen.

Sony Pictures
