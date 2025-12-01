Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Eine Jeannie ist genug

FavesStaffel 1Folge 18
Eine Jeannie ist genug

Eine Jeannie ist genugJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 18: Eine Jeannie ist genug

25 Min.

Als Roger Dr. Bellows' Nichte Sheila ausführt und dabei zeitlich über die Stränge schlägt, droht ihm eine Strafversetzung. Jeannie will einen Cousin aus Bagdad herbeirufen, der Roger helfen soll, doch Tony verbietet ihr dies. Während Rogers Abwesenheit mieten der Magier Arnie und seine Frau Myrt Rogers Wohnung. Weil sie in orientalischen Gewändern herumlaufen glauben alle, Jeannie habe doch ihre Verwandten gerufen. Und das verführt Roger schließlich zu einer gewagten Aktion.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Faves
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen