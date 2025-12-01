Bezaubernde Jeannie
Folge 18: Eine Jeannie ist genug
25 Min.
Als Roger Dr. Bellows' Nichte Sheila ausführt und dabei zeitlich über die Stränge schlägt, droht ihm eine Strafversetzung. Jeannie will einen Cousin aus Bagdad herbeirufen, der Roger helfen soll, doch Tony verbietet ihr dies. Während Rogers Abwesenheit mieten der Magier Arnie und seine Frau Myrt Rogers Wohnung. Weil sie in orientalischen Gewändern herumlaufen glauben alle, Jeannie habe doch ihre Verwandten gerufen. Und das verführt Roger schließlich zu einer gewagten Aktion.
