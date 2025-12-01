Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Kein Stolz der Kompanie

Kein Stolz der Kompanie

Bezaubernde Jeannie

Folge 5: Kein Stolz der Kompanie

25 Min.

Weil Tonys hübsche Sekretärin Mitglied der Army ist, will sich Jeannie ebenfalls rekrutieren lassen. Obwohl sie ihr Geburtsdatum mit 2000 vor Christus angibt, bekommt sie einen Einberufungsbefehl. Nach der Grundausbildung landet sie nicht in Tonys Büro, sondern wird in ein Lazarett geschickt. Ihre Anwesenheit dort gleicht einer Naturkatastrophe. Anschließend fährt sie einen Jeep gegen eine Hauswand. Nun hilft nur noch "Blinzeln", um Tonys Sekretärin werden zu können.

Bezaubernde Jeannie
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

