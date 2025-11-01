Bezaubernde Jeannie
Folge 4: Hochzeitsreise entfällt
25 Min.
Tony steckt in der Klemme: Er soll Melissa heiraten, die Tochter eines Generals - und Jeannie möchte mit auf die Hochzeitsreise nach Europa. Bei einem gemeinsamen Essen verwandelt sie sich deshalb in den chinesischen Koch Keito, und auf diesen kulinarischen Magier will Melissa auch auf der Reise nicht verzichten. Tatsächlich aber wollen weder Tony noch Jeannie, dass diese Hochzeit überhaupt stattfindet. Und so denkt sich Jeannie ein kleines Zauberkunststückchen aus.
