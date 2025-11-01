Bezaubernde Jeannie
Folge 13: Russisches Roulette
25 Min.
Jeannie hat Tony versprochen, nicht mehr mit Roger auszugehen, wenn auch er die Hände von anderen Frauen lässt. Eines Tages müssen Tony und Roger die beiden sowjetischen Kosmonauten Tiomkin und Posnovsky auf deren Goodwill-Tour begleiten. Dabei erweist sich Major Sonya Tiomkin als außerordentlich attraktive Frau, die sofort ein Auge auf Tony wirft. Als Jeannie ausgesprochen sauer reagiert, sperrt Tony sie in ihre Flasche - und das erweist sich als schwerer Fehler.
