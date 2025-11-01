Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Wie entkommt man einer Jeannie?

Sony PicturesStaffel 1Folge 19
Wie entkommt man einer Jeannie?

Wie entkommt man einer Jeannie?Jetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 19: Wie entkommt man einer Jeannie?

25 Min.

Die Regierung sendet Tony nach Rom. Dass sie nicht mitreisen kann, gefällt Jeannie gar nicht. Sie versucht, Roger auf ihre Seite zu ziehen, um Tony die Reise auszureden. Doch Roger ist froh über Tonys Pläne, hofft er doch in der Zwischenzeit Jeannies Zauberkräfte für sich nutzen zu können. Doch dann macht ihm NASA-Psychiater Dr. Bellows einen Strich durch die Rechnung: Er schickt ihn mit Tony auf die Reise. Währenddessen sucht Jeannie nach Wegen, unbemerkt mitreisen zu können.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Sony Pictures
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen