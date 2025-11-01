Wie entkommt man einer Jeannie?Jetzt kostenlos streamen
Bezaubernde Jeannie
Folge 19: Wie entkommt man einer Jeannie?
25 Min.
Die Regierung sendet Tony nach Rom. Dass sie nicht mitreisen kann, gefällt Jeannie gar nicht. Sie versucht, Roger auf ihre Seite zu ziehen, um Tony die Reise auszureden. Doch Roger ist froh über Tonys Pläne, hofft er doch in der Zwischenzeit Jeannies Zauberkräfte für sich nutzen zu können. Doch dann macht ihm NASA-Psychiater Dr. Bellows einen Strich durch die Rechnung: Er schickt ihn mit Tony auf die Reise. Währenddessen sucht Jeannie nach Wegen, unbemerkt mitreisen zu können.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick