Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Kleine Jungs sind gefährlich

Sony PicturesStaffel 1Folge 11
Kleine Jungs sind gefährlich

Kleine Jungs sind gefährlichJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 11: Kleine Jungs sind gefährlich

25 Min.

Major Jamisons elfjähriger Sohn Custer berichtet von seltsamen Vorkommnissen in Tonys Haus. Jamison bringt seinen Sohn zu Armee-Psychiater Dr. Bellows - und der glaubt dem Jungen. Er beauftragt ihn, Tonys Haus zu beobachten. Als sie wenig später gemeinsam durch ein Fenster in Tonys Wohnung sehen, werden sie von einem Polizisten gestellt. Er nimmt die beiden Übeltäter mit in Tonys Wohnung, um ihre Identität festzustellen. Dabei erlebt Bellows eine Überraschung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Sony Pictures
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen