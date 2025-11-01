Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Weltraumflug mit Hindernissen

Sony PicturesStaffel 1Folge 7
Weltraumflug mit Hindernissen

Weltraumflug mit HindernissenJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 7: Weltraumflug mit Hindernissen

25 Min.

Tony soll in den Weltraum fliegen und dabei als erster im All aussteigen. Jeannie findet dies gefährlich und will es um jeden Preis verhindern. Als Psychiater Dr. Bellows Tony vor dem Flug noch einigen Tests unterzieht, sieht Jeannie ihre Chance gekommen: In Tonys Uniformtasche versteckt, bringt sie die Untersuchungsergebnisse gehörig durcheinander. Dr. Bellows schickt Tony statt ins All in Erholungsurlaub. Doch dann sieht Jeannie ihren Fehler ein, und sie reisen beide ins All.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Sony Pictures
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen