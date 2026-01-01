Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 9: Wie man kein Star wird

25 Min.

Tony wird zum Berater für einen Astronautenfilm auserwählt, was Jeannie gar nicht gefällt: Tony allein unter all den Hollywoodschönheiten. Mit Tricks erreicht sie, dass sie ihm in einem Brief nachgeschickt wird. In Hollywood sorgt sie dafür, dass Tony nicht zu viel Kontakt mit den weiblichen Stars bekommt. Dafür macht Jeannie selbst Probeaufnahmen. Eine Liebesszene mit einem berühmten Schauspieler ist die Sensation. Leider ist sie als Geist dann auf Zelluloid nicht zu sehen.

