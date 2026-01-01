Bezaubernde Jeannie
Folge 9: Wie man kein Star wird
25 Min.
Tony wird zum Berater für einen Astronautenfilm auserwählt, was Jeannie gar nicht gefällt: Tony allein unter all den Hollywoodschönheiten. Mit Tricks erreicht sie, dass sie ihm in einem Brief nachgeschickt wird. In Hollywood sorgt sie dafür, dass Tony nicht zu viel Kontakt mit den weiblichen Stars bekommt. Dafür macht Jeannie selbst Probeaufnahmen. Eine Liebesszene mit einem berühmten Schauspieler ist die Sensation. Leider ist sie als Geist dann auf Zelluloid nicht zu sehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick