Zweimal Mekka und zurück

25 Min.

Roger liest in seinem Horoskop, dass eine attraktive Brünette in sein Leben treten wird. Tony glaubt nicht an den Unsinn. Wenig später zaubert sich Jeannie in das Büro der beiden und bekommt Rogers Zeitung in die Hände. Sie liest das Horoskop - und da fällt ihr ein, dass an diesem Tag jeder Geist mit seinem Meister nach Mekka pilgern muss, um die heiligen Worte zu sprechen. Tony verweigert die Reise. Doch dann stellt ihm Roger plötzlich die atemberaubende Brünette Diana vor.

