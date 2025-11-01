Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Das Training für den Mondflug

Sony PicturesStaffel 1Folge 3
Das Training für den Mondflug

Das Training für den MondflugJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 3: Das Training für den Mondflug

25 Min.

Auf Tony und Roger, die Raumfahrer in spe, kommt ein größeres Problem zu: Sie müssen für eine Woche zu einem Überlebenstraining in die Wüste - und Jeannie will unbedingt mit. Unbemerkt versteckt sie sich in Tonys Feldflasche. In der Wüste zaubert sie frische Quellen und andere Annehmlichkeiten herbei. Während am Ende des Überlebenstrainings Roger völlig fertig ist, hat Tony fünf Pfund zugelegt. Psychiater Bellows ist begeistert von diesem "Sieg der Fantasie" über die Strapazen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Sony Pictures
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen