Bezaubernde Jeannie

Staffel 1Folge 8
Bezaubernde Jeannie

Folge 8: Guter Rat ist teuer

25 Min.

Nach der Lektüre einer Frauenzeitschrift beschließt Jeannie, sich zu emanzipieren. Sie weigert sich zu zaubern, fordert eine Haushaltshilfe und strebt eine eigene berufliche Laufbahn an. Das geht natürlich nicht lange gut. Als Tony erfährt, dass Jeannie noch 17 weitere Lektionen Emanzipationsbestrebungen vor sich hat, fleht er sie an, so zu werden, wie sie vorher war. Zum Ausgleich werde er ihr ein Haustier schenken. Jeannie ist einverstanden und zaubert sich einen Löwen herbei.

