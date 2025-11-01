Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Erfunden vor 2000 Jahren

Staffel 1Folge 10
Erfunden vor 2000 Jahren

Erfunden vor 2000 JahrenJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 10: Erfunden vor 2000 Jahren

25 Min.

Tony arbeitet an einer ebenso segensreichen wie schwierigen Erfindung: Aus Meerwasser will er Trinkwasser gewinnen. Jeannie verblüfft ihn mit der Behauptung, das hätte ihr Urgroßvater schon vor 2000 Jahren fertig gebracht. Sie ist auf Tonys Bitte hin bereit, ihren begabten Verwandten herzuzaubern. Doch der ist keineswegs damit einverstanden, das Geheimnis der Trinkwasserherstellung ohne Gegenleistung preiszugeben. Jeannies Urahn erweist sich als sehr geschäftstüchtig.

Bezaubernde Jeannie
Sony Pictures
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen