Bezaubernde Jeannie
Folge 10: Erfunden vor 2000 Jahren
25 Min.
Tony arbeitet an einer ebenso segensreichen wie schwierigen Erfindung: Aus Meerwasser will er Trinkwasser gewinnen. Jeannie verblüfft ihn mit der Behauptung, das hätte ihr Urgroßvater schon vor 2000 Jahren fertig gebracht. Sie ist auf Tonys Bitte hin bereit, ihren begabten Verwandten herzuzaubern. Doch der ist keineswegs damit einverstanden, das Geheimnis der Trinkwasserherstellung ohne Gegenleistung preiszugeben. Jeannies Urahn erweist sich als sehr geschäftstüchtig.
