Bezaubernde Jeannie

Staffel 1Folge 27
Folge 27: Die Pantoffel aus Bukistan

25 Min.

Als das örtliche Museum Exponate aus Bukistan ausstellt, überkommt Jeannie Nostalgie, handelt es sich dabei doch um ihre alte Heimat. Als sie in der Ausstellung ein Paar Pantoffeln sieht, teilt sie Tony mit, dass diese ihr einstmals gestohlen wurden. Ein Blinzeln von Jeannie, und die Pantoffeln sind wieder in ihrem Besitz. Tony fürchtet internationale Verwicklungen. Er bittet Jeannie, sie zurückzugeben, doch Jeannie weigert sich - und verschwindet einfach in ihrer Flasche.

