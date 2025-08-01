Die fliegenden Ärzte
Folge 21: Mord am Fluss
44 Min.Ab 12
In Coopers Crossing findet ein Jahrmarkt statt. Nancy freundet sich mit einem jungen Schau-steller an. Ein Ehepaar wird vor seinem Wohnwagen tot aufgefunden - ermordet. Jack Carruthers wird die Aufklärung des Falles über-tragen. Die Polizei vermutet den Täter unter den Schaustellern. Drei von ihnen stehen ganz oben auf der Liste der Verdächtigen. Carruthers gelingt es, den Täter zu überführen - und das wird besonders für Nancy eine schlimme Erfahrung.
