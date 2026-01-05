Die Landarztpraxis
Folge 1: Neuankömmlinge
Ganz Wiesenkirchen ist aus dem Häuschen, als Vicki Raichinger ins Dorf zurückkehrt - nur Max nicht. Er hat seine Schwester vor 15 Jahren aus seinem Leben verbannt. Nun ist Vicki zurück, um sich mit Max zu versöhnen und ein neues Leben in ihrer Heimat zu beginnen. Doch die Ärztin wird durch das Zusammentreffen mit einem anderen Neuankömmling im Dorf unerwartet aus der Bahn geworfen. Denn Marc und sie scheinen auf schicksalhafte Weise miteinander verbunden zu sein ...
