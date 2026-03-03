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Die Landarztpraxis

Ohne ein Wort des Abschieds

SAT.1Staffel 4Folge 42vom 03.03.2026
Ohne ein Wort des Abschieds

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Die Landarztpraxis

Folge 42: Ohne ein Wort des Abschieds

35 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12

Vicki erfährt, dass Simon Wiesenkirchen verlassen hat, um wieder einen freien Kopf zu bekommen. Dass er sich nicht mal von ihr verabschiedet hat, schmerzt Vicki. Doch aus Angst, von ihrem Liebeskummer übermannt zu werden, will sie nach vorne schauen. Während Vicki sich trotz ihrer verletzten Gefühle aber Sorgen um Simon macht, ahnt sie nicht, dass der sich in Frankfurt auf die Spur des Unfallfahrers macht, der seinen Sohn auf dem Gewissen hat.

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