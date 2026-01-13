Der rätselhafte PatientJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 7: Der rätselhafte Patient
35 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Als Simon sich auf der Arbeit verletzt, muss Vicki ihn verarzten. Dabei sieht sie zum ersten Mal seine Narbe und Simon klärt sie grob über seinen Unfall und seine daraus resultierenden Beschwerden auf. Während Vicki aus seinem widersprüchliches Verhalten nicht mehr schlau wird, grämt sich Simon dafür, Vicki zu nahe an sich herangelassen zu haben. Nur wie soll er in Zukunft mit Vicki weiter umgehen?
