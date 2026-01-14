Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Das Los entscheidet

SAT.1Staffel 4Folge 8vom 14.01.2026
Das Los entscheidet

Die Landarztpraxis

Folge 8: Das Los entscheidet

34 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Vicki ärgert sich, dass Simon ihr harmloses Freundschaftsangebot ausgeschlagen hat, sich aber nun von Alexandra überreden lässt, Zeit miteinander zu verbringen. Vor allem ärgert es Vicki aber, dass es sie ärgert. Denn sie ist nicht in Wiesenkirchen, um auf Männerfang zu gehen. Gerade hat Vicki sich vorgenommen, das Thema Simon endgültig abzuhaken, da wird sie mit ihm förmlich wieder zusammengezwungen.

