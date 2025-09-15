Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Fan

Staffel 8Folge 1
Folge 1: Der Fan

23 Min.

Al frohlockt: Von einer spendablen Kundin hat er zwei V.I.P.-Logenplätze für ein Basketballspiel abgestaubt. Sein Favorit für die zweite Karte ist der Türsteher seiner Lieblingsnacktbar. Doch natürlich kommt alles ganz anders als ersehnt, und zu guter Letzt begleiten ihn Peggy und Kelly zu dem Spiel. Schließlich kann man dort reiche Promis kennenlernen. Die beiden Damen sorgen dann auch für ein sehr abwechslungsreiches Match ...

Sony Pictures
