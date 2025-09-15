Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Der männliche Feminist

Sony PicturesStaffel 8Folge 9
Der männliche Feminist

Eine schrecklich nette Familie

Folge 9: Der männliche Feminist

23 Min.

Peggy und Marcy sehen gerade ihre bevorzugte Fernsehshow "Der männliche Feminist" mit Moderator Jerry Springer. Da kommt Al wutschnaubend nach Hause: Auf "seiner" Bowlingbahn wurde ein Frauentag eingeführt, und zwar auf Grund einer Anregung eben jenes Jerry Springer. Der Haussegen gerät in Schieflage. Dann wird auch noch Als Nacktbar in ein intellektuelles Literatencafé umgewandelt - da muss jeder Macho zum Desperado werden ...

