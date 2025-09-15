Eine schrecklich nette Familie
Folge 17: Verpasste Gelegenheiten
23 Min.Ab 12
Bud erhält von Kelly eine Karte zum Valentinstag: Die Absenderin Bernice schwelgt in leidenschaftlichsten Worten. Doch Bud freut sich umsonst: Kelly hätte ihm die Karte bereits vor sechs Jahren übergeben sollen! So alt ist das gute Stück nämlich inzwischen. Doch Bud gibt nicht auf: Er will nachholen, was er damals versäumte. Aber Bernice ist inzwischen ein Popstar geworden und hat nicht mehr viel übrig für Buds Werben.
