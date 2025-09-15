Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die entscheidende Meile

Sony PicturesStaffel 8Folge 18
Folge 18: Die entscheidende Meile

23 Min.Ab 6

Als Dodge hat eigentlich nur noch Schrottwert. Peggy verlangt von Al, dass er nun endgültig seinen altersschwachen Wagen verkauft. Dann erfährt der Hersteller, dass der Wagen fast eine Million Meilen drauf hat. Der Manager von Dodge will daraus ein Medienereignis machen: Ein Filmteam soll aufnehmen, wie Al die einmillionste Meile fährt. Al winkt ein nagelneuer Sportwagen. Einen Tag vor Drehbeginn löst sich die Handbremse: Der Wagen rollt weg, und der Zähler springt weiter ...

