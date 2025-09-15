Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Marcys Schuss in den Ofen

Sony PicturesStaffel 8Folge 19
Marcys Schuss in den Ofen

Marcys Schuss in den OfenJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 19: Marcys Schuss in den Ofen

23 Min.

Marcy und Jefferson haben Grund zum Jubel: Marcy hat dem Automobilhersteller "Trans-Mexican Motors" teures Bauland für eine neue Autofabrik vermittelt. Die Provision macht sie zur Millionärin. Doch dabei hat sie eines übersehen: Auf eben diesem Gelände hat Al als Collegestudent seine sportlichen Triumphe gefeiert. Al ist entsetzt und wird zum Rebell: Aus Protest kettet er sich an einen Pfosten und hofft auf tatkräftige Unterstützung ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen