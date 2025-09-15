Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Der Gewinner

Sony PicturesStaffel 8Folge 4
Der Gewinner

Der GewinnerJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 4: Der Gewinner

23 Min.

Ein Horoskop sagt Al Bundy unwahrscheinlich viel Glück voraus. Das freut Al gar nicht: Einem alten Familienfluch gemäß bringt eine Glückssträhne einem Bundy genauso viel Unglück wie Gutes. Zunächst läuft alles bestens: Kelly hat einen Job mit Unterkunft, zieht also endlich aus. Bud wird in eine Burschenschaft aufgenommen, und Al hat beim Pokern einen unglaublichen Lauf. Aber die negativen Seiten des Fluchs lassen nicht lange auf sich warten ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen