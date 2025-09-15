Eine schrecklich nette Familie
Folge 16: Die Grenze
23 Min.Ab 6
Al hat ein neues Hobby: seinen Apfelbaum im Garten. Der Baum trägt sogar einen einzigen saftigen Apfel. Eines Tages ist das Prachtstück plötzlich verschwunden. Al ist außer sich, als ihm Jefferson genüsslich kauend eröffnet, der Apfel sei auf seiner Seite des Gartenzauns vom Baum gefallen. Nun ist ein Grenzkrieg unausweichlich. Doch wie fast jeder Krieg bringt auch diese Auseinandersetzung keiner Partei etwas: Beide Häuser liegen in Schutt und Asche ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick