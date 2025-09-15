Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Staffel 8Folge 10
Folge 10: Die Sport-Bar

23 Min.Ab 6

Voller Vorfreude fiebern Peggy und Marcy einem Konzert entgegen, das sie mit Al und Jefferson besuchen wollen. Die Männer wollen an diesem Abend an der Eröffnung einer neuen Sport-Bar teilnehmen. Dort soll die wichtige Streitfrage geklärt werden, welcher Sportler in einem Werbespot für Bier mitgewirkt hat. Doch zunächst müssen die Gattinnen ausgetrickst werden. In der Bar kommt es über der Frage nach dem Sportler dann zu einer Schlägerei ...

