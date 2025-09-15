Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Staffel 8Folge 7
Folge 7: Ein Mörder-Publikum

23 Min.Ab 12

Halloween: Marcy hat ein Problem. Sie hat eine Party arrangiert und zwar nur für Frauen, die ihre Männer umgebracht haben. Und nun hat die Attraktion des Abends, die Musikgruppe "Village People", abgesagt. Für 500 Dollar sind Peggy, Kelly und Bud bereit, in die Rolle der Musiker zu schlüpfen. Unterdessen kommt Al nach Hause und hofft nur, dass der Abend schnell vorbei ist, denn er hasst Halloween. Doch es kommt anders: Der Tod, in Gestalt von Peggy, steht vor seiner Tür ...

