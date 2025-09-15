Eine schrecklich nette Familie
Folge 6: Das neue Auto
23 Min.
Kelly und Bud kaufen sich gemeinsam ein Auto. Jeder will mit seinem Rendezvous eine prickelnde Nacht im Autokino verbringen. Das Vorhaben ist nicht einfach umzusetzen, denn keiner der beiden will auf den Wagen verzichten. Sie beschließen, zu viert ins Autokino zu fahren. Doch für das, was Kelly und Bud in ihren pikanten Fantasien vorschwebt, sind bei vier Personen einfach zwei zu viel. Fragt sich, welche zwei ...
