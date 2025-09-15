Eine schrecklich nette Familie
Folge 3: Der letzte Versuch
23 Min.
Bud versucht es mit einem Imagewechsel, um endlich beim anderen Geschlecht zu landen: Mit Stetson und Cowboystiefeln fühlt er sich wie Billy Ray Bundy. Der Countrylegende lagen alle Frauen zu Füßen - Bud jedoch kommt weniger gut bei den Damen an. Auch Al hat Sorgen: Er braucht dringend eine Lichtmaschine für seinen Wagen, doch der Schrotthändler lässt ihn am Telefon verhungern. In der Zwischenzeit erlebt Bud eine Begegnung der besonderen Art ...
