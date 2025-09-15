Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Sony PicturesStaffel 8Folge 20
Folge 20: Der Mann im Dunkel

23 Min.Ab 6

Der 1. April steht bevor, und Al und Jefferson lachen sich immer noch über vergangene Aprilscherze kaputt. Dann aber vergeht Jefferson das Lachen, denn er sieht im Fernsehen Walter Traugott und fühlt sich von seiner Vergangenheit eingeholt: Jefferson war einst ein CIA-Agent. Nun will sich der Schurke Traugott an ihm rächen. Traugott sucht Al auf und bietet ihm 50.000 Dollar für Jeffersons Auslieferung. Von der Aussicht auf Reichtum beflügelt, stürzt sich Al in Ermittlungen.

Sony Pictures
