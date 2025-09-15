Eine schrecklich nette Familie
Folge 15: Peg als Poster
23 Min.
Al hat wieder einmal Geburtstag und würde am liebsten gar nicht nach Hause gehen. Dabei hat sich Peggy für ihren Liebsten ein ganz besonderes Geschenk einfallen lassen: Sie hat sich von einem Profi-Fotografen höchst erotisch ablichten lassen. Als einzige Reaktion auf das Geschenk kommt die Bemerkung, es sei ja ganz nett. Als jedoch der Fotograf eine Postervergrößerung Peggys als Werbung für sein Studio verwendet, brennen bei Al die Sicherungen durch ...
