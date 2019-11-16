Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0
Staffel 8Folge 1vom 16.11.2019
Folge 1: Inferno

41 Min.Folge vom 16.11.2019Ab 12

Der Hacker Aaron Wright hat im Auftrag des Drogenbarons Randy Tao den Pyromanen Jason Duclair aus dem Gefängnis befreit. Kaum ist Duclair draußen, fängt er wieder an zu zündeln und hinterlässt diverse Opfer und einen kapitalen Waldbrand. Fast wäre Duclair Steve und seinem Team entwischt, doch dann bekommen sie Hilfe von der toughen Tani Rey. Steve und Danny wollten sie zuvor für das Team rekrutieren, doch Tani lehnte ab ...

