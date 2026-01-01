Hawaii Five-0
Folge 15: Hawaiianische Holzrose
42 Min.Ab 16
Der Privatdetektiv Leighton Prewitt wird tot in einer Lagune der Waimano Falls entdeckt. In seinem aktuellen Fall beschäftigte er sich mit dem mysteriösen Verschwinden eines Mannes und kam dabei tief im Urwald, umgeben von selbsternannten Gurus und berauschenden Zeremonien, einer Spur nach, die sein Ende bedeuten sollte ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren