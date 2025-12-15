Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 8Folge 20
42 Min.Ab 16

Steve wird von seiner Ex-Freundin Catherine kontaktiert: Es gibt Hinweise, dass der Verdächtige aus ihrem aktuellen Fall, abgereichertes Uran von einem stillgelegten hawaiianischen Militärstützpunkt entwendet hat, um damit eine Bombe zu bauen. Nun will sie mit Steves Hilfe die Militärbasis finden. Adam trifft nach den jüngsten Ereignissen eine wichtige Entscheidung: Er will zu Kono aufs Festland zurückkehren und den Kampf gegen das organisierte Verbrechen aufgeben.

ProSieben MAXX
