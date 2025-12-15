Hawaii Five-0
Folge 4: Aufgeflogen
42 Min.Ab 16
Toast, der Hacker, der Five-0 regelmäßig geholfen hat, wurde ermordet. Auch weitere Informanten stehen auf der Abschussliste, denn jemand hat sich in das Computersystem von Five-0 gehackt und die sensiblen Daten gestohlen. Steve sucht Hilfe bei Aaron Wright, den er erst kürzlich ins Gefängnis befördert hat. Wright findet heraus, wer Five-0 gehackt hat. Doch dann wird Kamekona entführt, und Wright offenbart sein wahres Gesicht.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren