Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Unerwartet

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 11
Unerwartet

UnerwartetJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 11: Unerwartet

40 Min.Ab 12

Um seinem Sohn Charlie das Warten auf den Weihnachtsmann zu verkürzen, erzählt Danny ihm eine ganz spezielle Weihnachtsgeschichte: Ein Trupp Weihnachtsmänner überfällt einen Geldtransport und flüchtet mit der Beute. Steve versucht, sie zu stellen, doch die Räuber entkommen und tauchen in einer Mall unter. Der Rest des Five-0-Teams kommt Steve zur Hilfe. Gemeinsam mit Junior und seinen befreundeten Veteranen versuchen sie, die Gangster zu schnappen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen